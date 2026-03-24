Nubel Cisneros prevé jornadas con tiempo estable, sin lluvias por ahora, con mañanas y noches frescas y tardes cálidas.
Tiempo estable, sin lluvias; fresco de mañana y cálido de tarde: el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé jornadas con tiempo estable, sin lluvias por ahora, con mañanas y noches frescas y tardes cálidas. Mirá el detalle de su pronóstico día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca y húmeda, con restos de nubosidad en la frontera noreste y con neblinas aisladas en el resto del país. La tarde seguirá cálida a calurosa con buena presencia de Sol, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.
El miércoles la mañana estará fresca con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo despejado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.
Sigue el tiempo inestable en algunas zonas del país, con mañanas frescas y tardes calurosas
El jueves tendremos un inicio de jornada fresca nuevamente con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado.
Martes 24
Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 27º y mínima 14º
Zona Metrpolitana: máxima 25º y mínima 16º
Miércoles 25
Zona Norte: máxima 30º y mínima 15º
Zona Sur: máxima 28º y mínima 15º
Zona Metrpolitana: máxima 26º y mínima 17º
Jueves 26
Zona Norte: máxima 31º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 28º y mínima 16º
Zona Metrpolitana: máxima 26º y mínima 18º
Dejá tu comentario