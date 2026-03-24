Tiempo estable, sin lluvias; fresco de mañana y cálido de tarde: el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé jornadas con tiempo estable, sin lluvias por ahora, con mañanas y noches frescas y tardes cálidas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca y húmeda, con restos de nubosidad en la frontera noreste y con neblinas aisladas en el resto del país. La tarde seguirá cálida a calurosa con buena presencia de Sol, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

El miércoles la mañana estará fresca con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo despejado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El jueves tendremos un inicio de jornada fresca nuevamente con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado. Martes 24 Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º Zona Sur: máxima 27º y mínima 14º Zona Metrpolitana: máxima 25º y mínima 16º Miércoles 25 Zona Norte: máxima 30º y mínima 15º Zona Sur: máxima 28º y mínima 15º Zona Metrpolitana: máxima 26º y mínima 17º Jueves 26 Zona Norte: máxima 31º y mínima 16º Zona Sur: máxima 28º y mínima 16º Zona Metrpolitana: máxima 26º y mínima 18º

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