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el informe de Nubel Cisneros

Tiempo estable, sin lluvias; fresco de mañana y cálido de tarde: el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé jornadas con tiempo estable, sin lluvias por ahora, con mañanas y noches frescas y tardes cálidas. Mirá el detalle de su pronóstico día a día.

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De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca y húmeda, con restos de nubosidad en la frontera noreste y con neblinas aisladas en el resto del país. La tarde seguirá cálida a calurosa con buena presencia de Sol, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

El miércoles la mañana estará fresca con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo despejado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

sigue el tiempo inestable en algunas zonas del pais, con mananas frescas y tardes calurosas
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Sigue el tiempo inestable en algunas zonas del país, con mañanas frescas y tardes calurosas

El jueves tendremos un inicio de jornada fresca nuevamente con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado.

Martes 24

Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 27º y mínima 14º

Zona Metrpolitana: máxima 25º y mínima 16º

Miércoles 25

Zona Norte: máxima 30º y mínima 15º

Zona Sur: máxima 28º y mínima 15º

Zona Metrpolitana: máxima 26º y mínima 17º

Jueves 26

Zona Norte: máxima 31º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 28º y mínima 16º

Zona Metrpolitana: máxima 26º y mínima 18º

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