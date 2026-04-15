Pasaron diez años del tornado de Dolores: los recuerdos de aquellos que vivieron ese día

Este 15 de abril se cumplen diez años del tornado de Dolores, una catástrofe que dejó unas 200 personas heridas, cinco muertos y destrozos en la ciudad.

Ese día, José Alberto Plorutti estaba en la casa de sus padres, con su padre, cuando sintió "una especie de zumbido y miro por la ventana y veo cómo venía que era algo fuera de lo normal".

Le dijo a su madre para ir hacia una pieza. "No alcanzamos a salir de la cocina, la senté abajo del pretil de la puerta, la tapo con mi cuerpo, y llega un momento que quedás totalmente inconsciente. Sin duda es el centro del tornado. Y quedé totalmente shockeado", relató.

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Neila Torres perdió a su tía. "Estaba en su casa, se derrumbó todo y le cayó una pared encima. Un dolor inmenso, porque fue una persona super especial para nosotros, una segunda mamá. Única hermana mujer de mi papá. Y ella siempre estuvo para nosotros", contó.

La docente Verónica Bianchi contó que ese día su hija daba clase en el tercer piso del liceo y la llamó. "Me dice 'mamá se viene un tornado'. Le digo 'juntá a los gurises y bajen'. Y yo subo y en el segundo piso se bajó literal toda la tercera planta y empezó todo", recordó.

José Alberto contó que lo que vivió durante el tornado lo "anuló". "No fui capaz de dar una vuelta a la manzana a ver si alguien precisaba algo", sostuvo.

La docente compartió que hasta el día de hoy las alertas causan "miedito" a los menores.

"Quedó una sensibilidad muy grande, un miedo totalmente constante", aseguró José Alberto.

"Nos marcó ese hecho puntualmente pero también nos marcó cómo pudimos sobrellevarlo y salir adelante como sociedad", consideró Bianchi.

"Me emociono, porque es tristeza, es fortaleza, entre el dolor nos teníamos que contener entre todos. Y agradecimiento, porque salimos adelante, no solamente por el pueblo, sino muchísima gente que vino de afuera que nos ayudó, que tuvimos una contención muy importante", explicó Nelia.

SECUELAS TORNADO

El subjefe de Policía de Soriano, Luis Astigarraga, recordó ese día, próximo a las 16:00 horas. "Se escucha un zumbido, como una turbina, que enseguida empezaron a volar árboles, chapas", contó.

SUBJEFE SORIANO

También para el exalcalde de Dolores Javier Utermark, es un día que no se borrará. "Gente corriendo, a pie, porque estaba todo medio cortado, y esos primeros minutos, que después que pasó por el municipio, salimos a la calle, y vimos que había sido un desastre impresionante", contó.