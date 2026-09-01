Pasaron 20 años desde que dos astrónomos uruguayos cambiaron la forma de mirar el cielo: la historia de Plutón

Nuestro cielo cambió hace exactamente 20 años gracias a dos astrónomos uruguayos. Casi solos contra el mundo científico definieron que los planetas no eran nueve, sino ocho.

De forma simplificada, un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del sol, tiene una masa suficiente y adquiere una forma por equilibrio hidrostático que haya limpiado la vecindad entorno de su órbita.

Un “planeta enano“ es un cuerpo celeste que también está en órbita alrededor del sol, tiene una masa suficiente para que su autogravedad supere las fuerzas de rigidez del cuerpo, y no es un satélite.

Por eso, los 8 planetas son: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Y Plutón?

"Plutón fue descubierto en 1930 y por mucho tiempo fue el único objeto de esa región distante del sistema solar que llamamos la región tras neptuniana. Pero a partir de la década de los 90 comenzaron a descubrirse varios objetos en esa región. Hasta el año 2003, que se descubrió uno de tamaño comparable o aún mayor que Plutón. En ese momento se planteó la pregunta, si Plutón era considerado un planeta, qué pasaba con este objeto y otros que se iban a descubrir en esa zona. Fue ahí que la Unión Astronómica Internacional decidió tomar una definición del término planeta, ya que no había una definición científica, y eso llevó a la Asamblea de la Unión Astronómica del 2006 en Praga, y se propuso una definición inicial", indicó Gonzalo Tancredi y aclaró que ni él ni Ángel Fernández estaban de acuerdo con esa propuesta.

Ante esto, redactaron una propuesta alternativa, una definición del término planeta con la que la consecuencia era que Plutón bajara su categoría.

"Esa propuesta que iniciamos fue aprobada, fue adaptada por la Unión Astronómica, con la presencia de cientos de astrónomos de todo el mundo, y es hoy en día la definición que rige sobre el término planeta, y eso significó la reclasificación de Plutón a esta nueva categoría de planeta enano", explicó.

En conmemoración a los 20 años de ese hecho histórico se están realizando charlas en centros educativos y habrá una instancia internacional, porque aunque ahora reina el consenso, inicialmente se desató una intensa discusión mundial.

"Hubo hasta movilizaciones en Estados Unidos contrarias a esta definición. Hubo mucho debate en la asamblea. Igual, fue muy mayoritario el apoyo a la iniciativa que nosotros teníamos, y fue un tema recurrente por varios años, pero hoy en día ya hay un consenso", consideró Tancredi.

Aunque ahora el mundo los celebra, no les fue fácil hacer oír su voz entre las potencias astronómicas mundiales. Pero los uruguayos siempre tienen algún recurso a mano y presentaron el tema con gran elocuencia en el escenario de la convención de astrónomos, como una manifestación, y se hicieron escuchar.