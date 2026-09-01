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KILÓMETRO 310

Choque entre dos camiones, provocó el vuelco de uno de los vehículos y dejó la ruta 8 obstruida en Treinta y Tres

El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 14:20 horas de este martes a la altura del kilómetro 310.

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Un choque entre dos camiones dejó la ruta 8 totalmente obstruida a la altura del kilómetro 310 en el departamento de Treinta y Tres.

El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 14:20 horas de este martes. Se trató de una colisión fronto-lateral entre los dos vehículos. Uno de los camiones volcó de forma lateral sobre la ruta, lo que obstruyó las dos sendas de circulación, mientras que el otro permaneció fuera de la ruta.

Tres personas que iban en los vehículos resultaron con lesiones leves o de baja entidad, informó Policía Caminera.

Captura del video cedido a Subrayado.
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