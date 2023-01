Pasajeros del coche de Copsa accidentado denunciaron problemas mecánicos en viaje previo

En el siniestro perdió la vida una adolescente de 15 años, tras quedar atrapada dentro del vehículo. El chofer y tres personas más están graves y son 20 los lesionados en total. Fueron derivados a centros asistenciales de Piriápolis y Pan de Azúcar.

Mónica, la mamá de Iván, conversó con Subrayado sobre el hecho. “La verdad que fue un viaje tremendo, porque se movía horrores, se iba de la banquina, era de la mitad del bus para atrás, era como que se movía en forma permanente y brusca. Venía rápido, la gente se estaba quejando con el conductor y le decían que era un problema de respuesto que había que arreglar pero que estaba todo bien”, relató.

Según su testimonio, durante el viaje vivió momentos de tensión: “La verdad que había mucho nerviosismo, yo venía con mis hijos y la verdad que fue tremendo, nunca un viaje así en la vida. Estaba viendo cuál era el teléfono de la Caminera o de Bomberos porque, en cualquier momento, veía que iba a pasar algo. Después, cuando entró sobre Montevideo, como calmó la velocidad, estuvo mejor”, contó.

Mónica dijo que cuando se bajó en la Terminal de Tres Cruces habló con el conductor y le pidió "por favor" que no volviera a salir. “Este ómnibus no puede salir, no digo que usted tenga la culpa pero, por favor hágalo ver porque la empresa se tiene que hacer cargo. No puede circular un ómnibus en estas condiciones”, expresó.

Subrayado consultó al gerente general de Copsa, Javier Cardoso, quien explicó que a los vehículos les hacen revisiones periódicas y que este en particular fue a un taller especializado hace 15 días y que "estaba normal". También indicó que los bamboleos pueden ser por viento o por velocidad y que solo se va a saber más sobre la causa del accidente cuando esté la pericia de la Policía.