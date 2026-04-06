Partió en misión oficial el buque escuela Capitán Miranda y el presidente Orsi encabezó la despedida.

Este lunes de mañana partió el buque escuela Capitán Miranda de la Armada Nacional, y en el acto de despedida estuvo el presidente Yamandú Orsi, la ministra de Defensa Sandra Lazo y varias autoridades del gobierno, legisladores y representantes diplomáticos.

Es el viaje de instrucción número 36 del velero que se utiliza como embajada itinerante de Uruguay por el mundo, y en el que reciben capacitación formal decenas de integrantes de la Armada Nacional.

La tripulación total supera las 80 personas, y van además invitados civiles, militares y policías.

El Capitán Miranda tocará 13 puertos de Brasil, Curazao, México, Estados Unidos, Portugal y España, y regresará en setiembre. Orsi-despide-al-capitán-Miranda Partió en misión oficial el buque escuela Capitán Miranda y el presidente Orsi encabezó la despedida.