Este lunes de mañana partió el buque escuela Capitán Miranda de la Armada Nacional, y en el acto de despedida estuvo el presidente Yamandú Orsi, la ministra de Defensa Sandra Lazo y varias autoridades del gobierno, legisladores y representantes diplomáticos.
Partió en misión oficial el buque escuela Capitán Miranda y el presidente Orsi encabezó la despedida
El presidente Orsi encabezó este lunes de mañana el acto de despedida del buque escuela Capitán Miranda, que zarpó en misión oficial desde el puerto de Montevideo.
Es el viaje de instrucción número 36 del velero que se utiliza como embajada itinerante de Uruguay por el mundo, y en el que reciben capacitación formal decenas de integrantes de la Armada Nacional.
La tripulación total supera las 80 personas, y van además invitados civiles, militares y policías.
El Capitán Miranda tocará 13 puertos de Brasil, Curazao, México, Estados Unidos, Portugal y España, y regresará en setiembre.
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