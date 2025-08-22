Partió el buque científico que explorará el fondo del mar uruguayo y todo se podrá ver en tiempo real y con resúmenes diarios

Este viernes de mañana partió del puerto de Montevideo el buque científico que explorará el fondo del mar uruguayo, desde los 200 metros de profundidad hasta más de 3.000 metros.

Todas las imágenes captadas y lo que se encuentre en el mar territorial de Uruguay, en zonas y profundidades hasta ahora desconocidas, se podrá ver en tiempo real a través de la transmisión diaria que hará el Schmidt Ocean Institute, responsable de la expedición Uruguay Sub200.

Además, desde este viernes 22, y de lunes a viernes a la hora 21, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) emitirá en su canal de Youtube un informe diario con lo más destacado del día en la misión científica al fondo del mar, frente a las costas de Uruguay.

Ese informe diario, llamado “Travesía Sub200”, estará a caro del MEC y el equipo de la misión Uruguay Sub200, con el apoyo de la Universidad de la República y la organización Investiga uy, que reúne a científicos uruguayos de distintas orientaciones y profesiones.

“El objetivo es que los secretos del mar uruguayo que revele el (submarino robotizado) ROV SuBastian no queden solo en el atractivo visual, sino que aporten al conocimiento científico general”, dice el comunicado oficial.

Por otro lado estará la transmisión en directo y diaria que hará el equipo científico a bordo del buque. Esta se podrá ver de forma continua en el canal de Youtube del Schmidt Ocean Institute.