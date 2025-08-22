Gobierno vuelve a subir el descuento de Imesi en los combustibles de frontera, aunque no llega al 40% original

El ministro de Economía Gabriel Oddone llamó a los intendentes del litoral Nicolás Olivera (Paysandú), Carlos Albisu (Salto), y Guillermo Levratto (Río Negro), para informarles que el gobierno volverá a subir el descuento de Imesi en los combustibles de la frontera con Argentina, que semanas atrás bajó de 40% a 32%.
Según confirmó a Subrayado el intendente de Paysandú, el descuento subirá ahora de 32% a 35%, sin llegar entonces al 40% que estaba antes de la rebaja determinada por el Ministerio de Economía, y que había sido cuestionada por la oposición y los intendentes del litoral oeste.
Si bien no hay una fecha definida para esta suba del descuento de Imesi, fuentes oficiales dijeron a Subrayado que seguramente ocurra desde el 1 de setiembre.
