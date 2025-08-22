RECIBÍ EL NEWSLETTER
FRONTERA CON ARGENTINA

Gobierno vuelve a subir el descuento de Imesi en los combustibles de frontera, aunque no llega al 40% original

El gobierno anunció a los intendentes del litoral que volverá a subir el descuento de Imesi en los combustibles que se compran en la frontera con Argentina, que de 40% había bajado a 32%.

combustibles-gasoil-nafta

El ministro de Economía Gabriel Oddone llamó a los intendentes del litoral Nicolás Olivera (Paysandú), Carlos Albisu (Salto), y Guillermo Levratto (Río Negro), para informarles que el gobierno volverá a subir el descuento de Imesi en los combustibles de la frontera con Argentina, que semanas atrás bajó de 40% a 32%.

Según confirmó a Subrayado el intendente de Paysandú, el descuento subirá ahora de 32% a 35%, sin llegar entonces al 40% que estaba antes de la rebaja determinada por el Ministerio de Economía, y que había sido cuestionada por la oposición y los intendentes del litoral oeste.

Si bien no hay una fecha definida para esta suba del descuento de Imesi, fuentes oficiales dijeron a Subrayado que seguramente ocurra desde el 1 de setiembre.

Foto: Subrayado.
Foto: Subrayado. Edificio donde ocurrió el homicidio, en Barrio Sur. video
