Partido Nacional propone a Luis Calabria para que integre el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública

El Directorio del Partido Nacional resolvió que Luis Calabria integre la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Calabria fue asesor en materia de seguridad en Presidencia durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y también de Álvaro Delgado, durante la campaña electoral.

Antes, se desempeñó como director general del Ministerio del Interior, hasta su renuncia el 31 de agosto de 2022. El alejamiento del entonces número tres del Ministerio del Interior se dio luego de haber admitido que realizó una consulta oftalmológica el 1 de julio de 2022 en el Hospital Policial.

Calabria es de Tacuarembó, donde fue edil, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y también asesoró al exministro del Interior, Jorge Larrañaga, en el Parlamento.