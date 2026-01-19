Partido Nacional pide a Orsi que envíe a la brevedad el acuerdo Mercosur-UE para su aprobación en el Parlamento

El Partido Nacional le pidió al presidente Orsi que envíe al Parlamento lo antes posible un proyecto de ley para ratificar en brece el acuerdo comercial y político entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el sábado 17 de enero en Asunción.

El senador Javier García, en su calidad de presidente de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional, envió una nota este lunes 19 al presidente Orsi en la que solicita el envío “en el menor tiempo posible” del proyecto de ley para ratificar este acuerdo, calificado como histórico y apoyado por todos los partidos políticos.

García destacó en nota con Subrayado que el presidente Orsi dijo el mismo sábado 17, tras volver a Montevideo desde Asunción, que esperaba una pronta aprobación del acuerdo por parte del Parlamento.

“Nosotros obviamente coincidimos, pero tiene un paso previo, y es que el Poder Ejecutivo, y el presidente Orsi tienen que mandar el mensaje”, dijo García, en referencia al proyecto de ley que incluirá el acuerdo en el ordenamiento jurídico nacional.

“Solicitamos, como dijimos en la nota, respetuosamente al presidente que remita a la brevedad más breve, si vale el término, el mensaje de solicitud de aprobación del acuerdo”, finalizó García.

El gobierno espera por Paraguay

Según supo Subrayado con base en fuentes de la Cancillería, Uruguay debe esperar a que Paraguay (que ejerce la presidencia rotativa del Mercosur en este semestre) envíe los documentos certificados del acuerdo Mercosur-UE.

Se trata de un documento en el que se certifica “hoja por hoja” todo el acuerdo, explicó una fuente consultada.

Y esto, agregó, puede demorar unos meses, hasta marzo o abril. Recién allí, explicaron, el gobierno puede enviarlo al Parlamento para su ratificación.

Nota-JG-a-Orsi

Argentina se adelanta

Entre tanto, este lunes 19 se informó en Argentina que el presidente Javier Milei ya envió un proyecto de ley al Congreso para que apruebe el acuerdo con la Unión Europea.

El pedido del presidente incluye la solicitud de que el Congreso convoque a sesiones extraordinarias durante febrero para su aprobación dentro de ese mes.