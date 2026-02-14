Partido Nacional lamentó "penosa decisión" del Gobierno de rescindir con Cardama y la atribuyó a fines políticos

El Directorio del Partido Nacional emitió una declaración en la que "rechaza enfáticamente" la decisión anunciada por el Gobierno de rescindir el contrato con el astillero Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional.

Según los nacionalistas, la decisión anunciada este viernes por el presidente Yamandú Orsi "responde a un objetivo político que tiene el Frente Amplio desde su asunción -sin miramientos del interés nacional-, que solo pretende destruir el legado del Gobierno de la Coalición Republicana y el presidente Lacalle Pou".

Además, entienden que se está desconociendo "un procedimiento ajustado a derecho y cuyo avance está a la vista". La declaración tilda la decisión del Poder Ejecutivo como "absolutamente irresponsable", porque privará a la Armada Nacional de contar con las embarcaciones que aguarda desde hace 20 años para el resguardo de la soberanía marítima, y que "el Frente Amplio no supo resolver en 15 años de Gobierno".

El Partido Nacional también advierte por las consecuencias de la acción de la administración Orsi, como el riesgo de una demanda multimillonaria y el daño a la credibilidad jurídica de Uruguay.

Por último, brinda un amplio respaldo a la gestión del Ministerio de Defensa Nacional, que tuvo al frente al actual senador Javier García, primero, y a Armando Castaingdebat, después.