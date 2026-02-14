RECIBÍ EL NEWSLETTER
RECHAZO ENFÁTICO

Partido Nacional lamentó "penosa decisión" del Gobierno de rescindir con Cardama y la atribuyó a fines políticos

El directorio blanco emitió una declaración en la que reiteró que el objetivo del Frente Amplio es destruir el legado del presidente Lacalle Pou y que el camino elegido es "absolutamente irresponsable".

Álvaro Delgado con Javier García en el Directorio del Partido Nacional.

El Directorio del Partido Nacional emitió una declaración en la que "rechaza enfáticamente" la decisión anunciada por el Gobierno de rescindir el contrato con el astillero Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional.

Además, entienden que se está desconociendo "un procedimiento ajustado a derecho y cuyo avance está a la vista". La declaración tilda la decisión del Poder Ejecutivo como "absolutamente irresponsable", porque privará a la Armada Nacional de contar con las embarcaciones que aguarda desde hace 20 años para el resguardo de la soberanía marítima, y que "el Frente Amplio no supo resolver en 15 años de Gobierno".

El Partido Nacional también advierte por las consecuencias de la acción de la administración Orsi, como el riesgo de una demanda multimillonaria y el daño a la credibilidad jurídica de Uruguay.

Por último, brinda un amplio respaldo a la gestión del Ministerio de Defensa Nacional, que tuvo al frente al actual senador Javier García, primero, y a Armando Castaingdebat, después.

