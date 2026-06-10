El Directorio del Partido Nacional resolvió enviar a Comisión de Ética la actuación de los ediles que votaron los fideicomisos impulsados por la Intendencia de Montevideo (IMM). Se trata de dos ediles de la lista 22, Joaquín Campos y Nicolás Hernández.
Partido Nacional envió a Comisión de Ética a dos ediles que votaron fideicomiso impulsado por la IMM
Se trata de dos ediles de la lista 22, Joaquín Campos y Nicolás Hernández. La comisión estudiará el caso y, luego, emitirá un informe al directorio con una recomendación.
Estos votos, sumados a otros dos ediles, le permitieron al gobierno departamental acceder a una partida extrapresupuestal de 260 millones de dólares. El objetivo del intendente Mario Bergara es destinar este fondo a financiar obras de saneamiento, limpieza, calles y veredas.
La Comisión de Ética en principio estudiará el caso y, luego, emitirá un informe al directorio con una recomendación. Puede implicar “una medida a adoptar” por parte de las autoridades del Partido Nacional o simplemente que la situación no amerite tomar medidas.
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