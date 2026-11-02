Partido Nacional citará al Parlamento a Ortuño por vínculos del subsecretario Caputi con empresas forestales

El Partido Nacional citará al Parlamento al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por vínculos del subsecretario Óscar Caputi con empresas que debe controlar.

Caputi tiene acciones de Ontemar desde 2021. Esta es una de las cuatro empresas que forman Ontur Internacional S.A, concesionaria de la terminal multipropósito de Nueva Palmira, cuya principal accionista es UPM, con el 47,78%, según consignó el Semanario Brecha. Ontemar le sigue, con el 21,5%.

Ontemar le da servicios logísticos a UPM para el acopio de celulosa, y que otra empresa de la que Caputi es accionista, Río Estiba Internacional, se encarga de la estiba de ese producto.

Esta información generó la reacción de algunos legisladores, como la del diputado del Partido Nacional, Mario Colman, quien pidió a través de su cuenta de X la renuncia del subsecretario del Ministerio de Ambiente.

El legislador calificó como “insostenible” la situación, en referencia a los vínculos del jerarca con empresas vinculadas al sector forestal.

“La situación del subsecretario de Ambiente, Caputi, es insostenible. Sus vínculos empresariales con firmas ligadas a UPM, la información omitida en el Parlamento y lo de Bañados de Carrasco, aún sin aclarar, exigen respuestas. Caputi debería renunciar o el ministro Ortuño pedirle la renuncia. Convocaremos de urgencia al ministro de Ambiente al Parlamento”.

La situación del subsecretario de Ambiente, Caputi, es insostenible. Sus vínculos empresariales con firmas ligadas a UPM, la información omitida en el Parlamento y lo de Bañados de Carrasco, aún sin aclarar, exigen respuestas.Caputi debería renunciar o el ministro Ortuño pedirle la renuncia.Convocaremos de urgencia al ministro de Ambiente al Parlamento.@PNACIONAL @dcentrouy @OrtunoEdgardo @Fedecasaretto @Wcervini @nanecastrouy @Cybertario @sallelorier @leosarro @elpaisuy @ObservadorUY @portalmvd @ladiaria @TelemundoUY @TelenocheUy @Subrayado @carve850 @RadioSarandi690 @igalvar71 @PatriciaJMadrid — Mario Colman (@mariocolman) October 30, 2026

El legislador nacionalista mantendrá diálogo con sus compañeros de bancada para definir en qué condiciones convocará a Ortuño. Según manifestó a Subrayado, una de las posibilidades es convocarlo a comisión para que dé explicaciones sobre esta situación.

Sin embargo, la interpelación es otra herramienta a la que pueden apelar, pero sumando otros temas como por ejemplo la Represa de Casupá y los Bañados de Carrasco.