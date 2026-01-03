RECIBÍ EL NEWSLETTER
sobre Venezuela

Partido Independiente espera que se abra "el camino definitivo hacia la recuperación de la libertad y la democracia"

El partido también cuestiona la forma en que se llevaron adelante los hechos y ratifica "la importancia de que la comunidad internacional rescate y recupere el valor del respeto por los principios del Derecho Internacional".

607519042_1255758449701555_1211638416466830743_n

La Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente, ante los hechos ocurridos en Venezuela declaró su "total solidaridad con el pueblo de Venezuela y con sus legítimos líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, así como su firme expectativa de que estos episodios abran el camino definitivo hacia la recuperación de la libertad, la democracia y el pleno respeto de los derechos humanos en ese país".

Además el comunicado difundido por la fuerza política expresa la disposición para "acompañar todos los pasos de reconstrucción de la sociedad venezolana y, en particular, de la colectividad venezolana hoy radicada en nuestro país".

Para finalizar también cuestionan la forma en que se llevaron adelante los hechos y ratifica "la importancia de que la comunidad internacional rescate y recupere el valor del respeto por los principios del Derecho Internacional, pilar imprescindible para la construcción de una convivencia pacífica".

Cuba llama a América Latina a "cerrar filas" frente a EEUU
Cuba llama a América Latina a "cerrar filas" frente a EEUU
