Partido Colorado presentó proyecto de ley para actualizar normativa de declaración de esencialidad

El Partido Colorado presentó un proyecto de ley que busca actualizar la normativa vinculada a la declaración de esencialidad , tomando el conflicto en el puerto como disparador.

La ley actual al respecto rige desde el año 1968. Para los senadores colorados, debe ser actualizada, con varios niveles de esencialidad y que implique a los ministerios de Trabajo, Transporte y el Ejecutivo.

"Ya que hemos sido tan críticos con el actuar del gobierno, vinculado al conflicto del puerto, hemos resuelto hacer una respuesta concreta que tiene por objeto darle herramientas jurídicas modernas al gobierno para poder trabajar en materia de conflictos laborales", explicó el secretario general del Partido Colorado y senador, Andrés Ojeda.

Ante la situación del puerto, el diputado del Partido Colorado, Adrián Juri, propone la interpelación del ministro de Trabajo Juan Castillo, por el conflicto en la Terminal Cuenca del Plata.

"Nuestro coordinador se lo planteó a todos los partidos de la oposición y encontramos un consenso importante para justamente convocar al ministro a una interpelación. Porque nos parece que lo del puerto ya no da para más. Sinceramente, se ha hecho un conflicto muy largo, la inoperancia por parte del Ministerio nos parece que es demasiado y necesitamos una respuesta urgente", dijo Juri.

Diputados del Frente Amplio respaldan el accionar del ministro de Trabajo y cuestionan esta interpelación. "Nosotros no lo tomamos con sorpresa porque viene siendo el gobierno con más interpelaciones en sus primeros 18 meses, desde la restauración democrática hasta hoy. Quedan muy pocos ministros que no han sido interpelados. Viene siendo el talante de la oposición", aseguró Bruno Giometti.

"Nosotros respaldamos lo que viene siendo la gestión del Ministerio de Trabajo, tanto en sus principales resultados, que son la creación de 40 mil empleos, en lo que va de la gestión de gobierno, el crecimiento de salario real, el crecimiento de las jubilaciones con foco en la jubilación mínima, y particularmente lo que se está desarrollando en materia de tratar de solucionar el conflicto del puerto, que es lo principal, donde el Ministerio viene haciendo gestiones, propuestas de acercamiento, distintas acciones en el rol que tiene, de tratar de acercar a las partes", sostuvo.