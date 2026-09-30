Jutep resolvió archivar la denuncia contra Arim por las refacciones en su residencia del balneario Solís

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió archivar la denuncia sobre el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, por las refacciones edilicias en su residencia del balneario Solís.

La decisión se tomó por mayoría, con los votos a favor de la presidenta y el vicepresidente de la institución, y la abstención del vocal Luis Calabria.

El expediente se había iniciado a mediados del año pasado debido a supuestas inconsistencias en la declaración jurada del jerarca. Puntualmente, “se cuestionó al denunciado la falta de reflejo patrimonial inmediato o la discriminación de los fondos líquidos provenientes de la enajenación de un bien inmueble de su propiedad acaecida durante el año 2025”.

En su momento, el propio Arim aclaró públicamente que las obras se declararon en su totalidad y explicó que la vivienda no pagaba el Impuesto de Primaria, porque aún no contaba con el final de obra.

Tras evaluar los descargos y la documentación presentada, el dictamen final del organismo regulador concluyó que el funcionario justificó de manera sólida el origen y la ruta de todo el dinero dentro del circuito financiero.

El fallo subraya que los movimientos económicos no alteraron de forma ilícita su patrimonio ni representaron una falta que atente contra la ética en la función pública.