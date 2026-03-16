Partido Colorado impulsará que Mónica Ferrero se mantenga como fiscal de Corte hasta 2030

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado expresó su respaldo a la fiscal de Corte , Mónica Ferrero , e impulsa como iniciativa en el seno de la Coalición Republicana en el Parlamento para mantenerla en el cargo hasta 2030.

"Nadie en el gobierno ni ninguno de los actores políticos del Frente Amplio ha podido explicar públicamente por qué no quieren votar como fiscal de Corte a Mónica Ferrero definitiva y ya para quedarse en el cargo, votada como titular", afirmó el secretario general del partido, Andrés Ojeda.

El senador colorado busca que la Coalición Republicana pueda "garantizar" la continuidad de Ferrero durante todo el período de gobierno hasta 2030.

Por su parte, el senador del Partido Nacional, Javier García, afirmó que hay "una obsesión" del gobierno que "es preocupante" para sacar a Ferrero de la Fiscalía de Corte. "Ya no es el planteo que haya una fiscal titular, no; ahora alcanza con que saquemos a Ferrero", indicó.

El nacionalista acusó la falta de argumentos contra Ferrero desde el punto de vista técnico, profesional y ético, y recordó que sufrió un atentado del narcotráfico. "Los que están aplaudiendo y esperando que la saquen son los narcotraficantes, que fueron lo que atentaron contra la vida de Ferrero", remarcó.

García enfatizó que la idoneidad de Ferrero y su lucha en la primera línea contra el narcotráfico hacen que la fiscal de Corte subrogante deba permanecer en el cargo. El legislador aseguró que Ferrero ha dado garantías de institucionalidad y de gestión, y que ha sido la mejor fiscal de Corte desde el restablecimiento de la democracia.

"El oficialismo no tiene votos para cambiarla; entonces, basta de manoseo de nombres, basta de esta obsesión, porque la realidad política es que la Dra. Ferrero va a ser la fiscal de Corte", insistió.