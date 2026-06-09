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CONRADO RODRÍGUEZ

Diputado colorado busca cambiar criterios para el nombramiento de nuevos integrantes del directorio de Jutep

Conrado Rodríguez propone que sean exmagistrados del Poder Judicial, del TCA y exintegrantes de Fiscalía con una antigüedad mínima de diez años en el cargo. Deben ser ciudadanos que no estén posicionados en la escena política.

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El diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, trabaja en un proyecto de ley que busca cambiar los criterios para el nombramiento de los nuevos integrantes del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Rodríguez propone que sean exmagistrados del Poder Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y del Ministerio Público y Fiscal (Fiscalía General de la Nación) con una antigüedad mínima de diez años en el ejercicio del cargo.

"Eso le va a dar un grado de profesionalización a la tarea que tiene que desarrollar la Jutep", afirmó el legislador colorado. Rodríguez agregó que deben ser ciudadanos que no estén posicionados en la escena política, como garantía de imparcialidad e independencia.

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"Entendemos que de esta manera se va a poder prestigiar nuevamente la Jutep y va a poder lograr que a la hora de juzgar la ética de la función pública, la aplicación de las normas, se lo haga de manera imparcial y que nadie pueda decir que un juez es de determinado partido político o tiene la intención de favorecer a determinado partido político", remarcó.

En caso de aprobarse el proyecto, entraría en vigencia para la designación de los próximos integrantes del directorio.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la bancada de Vamos Uruguay del Partido Colorado y se procuran contactos con la oposición y el oficialismo para presentarles el proyecto de ley.

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