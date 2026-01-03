RECIBÍ EL NEWSLETTER

Partido Colorado "espera el inicio inmediato de una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad popular"

El régimen de Maduro "encarceló, secuestró, persiguió y asesinó opositores, forzó al exilio a millones de personas, destruyó las instituciones democráticas y fraguó procesos electorales para perpetuarse en el poder".

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, ante la situación en Venezuela, expresó en un comunicado que "El dictador de Venezuela ha caído. Nicolás Maduro ya no gobierna, tras años de sostenerse ilegítimamente en el poder mediante la represión sistemática, el fraude electoral y el terrorismo de Estado. Se trata de un hecho histórico, largamente esperado por millones de venezolanos que padecieron persecución, prisión, exilio y muerte".

La misiva se refiere al régimen encabezado por Maduro y dice que, durante más de una década, "encarceló, secuestró, persiguió y asesinó opositores, forzó al exilio a millones de personas, destruyó las instituciones democráticas y fraguó procesos electorales para perpetuarse en el poder".

"Venezuela fue sometida a una dictadura criminal", enfatizó.

partido nacional condena intervencion miliar de estados unidos en venezuela
Seguí leyendo

Partido Nacional condena intervención miliar de Estados Unidos en Venezuela

Afirman que "la caída del dictador abre una etapa decisiva para que Venezuela inicie una transición democrática real, con instituciones legítimas y con el pleno reconocimiento del mandato popular expresado en las urnas, bajo el liderazgo del presidente electo Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado, representantes de la voluntad soberana del pueblo venezolano".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PartidoColorado/status/2007524560158241041&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

El lugar del accidente donde murió la uruguaya oriunda de Fray Bentos. Foto: Celso Bel.
SINIESTRO EN RUTA 136

Murió la mujer embarazada lesionada tras el choque frontal en el que falleció su pareja y una uruguaya
ÚLTIMO MOMENTO

Trump asegura que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela
internacionales

Primeras reacciones de figuras políticas uruguayas al ataque de Estados Unidos a Venezuela
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana con alivio en la temperatura, pero los Reyes traen otra vez el calor por encima de 30º
NECESITAN USD 5.000

Familia de Nicolás Terra, fallecido en siniestro de tránsito en Miami, solicita colaboración para repatriar el cuerpo

Te puede interesar

Trump difunde foto de Maduro y afirma que EE.UU. administrará Venezuela hasta que haya transición pacífica
conflicto EEUU Venezuela

Trump difunde foto de Maduro y afirma que EE.UU. administrará Venezuela hasta que haya transición "pacífica"
Orsi en la entrevista con Búsqueda: Foto: FocoUy video
relaciones internacionales

Orsi convoca a su gabinete ante situación de Venezuela: "el fin no puede justificar los medios"
Cronología de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y primeras repercusiones video
Estados Unidos en Venezuela

Cronología de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y primeras repercusiones

Dejá tu comentario