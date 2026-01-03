Partido Colorado "espera el inicio inmediato de una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad popular"

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, ante la situación en Venezuela, expresó en un comunicado que "El dictador de Venezuela ha caído. Nicolás Maduro ya no gobierna, tras años de sostenerse ilegítimamente en el poder mediante la represión sistemática, el fraude electoral y el terrorismo de Estado. Se trata de un hecho histórico, largamente esperado por millones de venezolanos que padecieron persecución, prisión, exilio y muerte".

La misiva se refiere al régimen encabezado por Maduro y dice que, durante más de una década, "encarceló, secuestró, persiguió y asesinó opositores, forzó al exilio a millones de personas, destruyó las instituciones democráticas y fraguó procesos electorales para perpetuarse en el poder".

"Venezuela fue sometida a una dictadura criminal", enfatizó.

Afirman que "la caída del dictador abre una etapa decisiva para que Venezuela inicie una transición democrática real, con instituciones legítimas y con el pleno reconocimiento del mandato popular expresado en las urnas, bajo el liderazgo del presidente electo Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado, representantes de la voluntad soberana del pueblo venezolano". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PartidoColorado/status/2007524560158241041&partner=&hide_thread=false El dictador de Venezuela ha caído. Nicolás Maduro ya no gobierna, tras años de sostenerse ilegítimamente en el poder mediante la represión sistemática, el fraude electoral y el terrorismo de Estado. pic.twitter.com/9tue7dD0DB — Partido Colorado (@PartidoColorado) January 3, 2026