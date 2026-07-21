El Partido Colorado celebrará el "Mes de la República" con un acto este viernes

El Partido Colorado realizará este viernes un acto para celebrar el "Mes de la República", vinculando cinco acontecimientos históricos considerados relevantes para la tradición republicana.

Entre los hechos destacados se encuentran las independencias de Estados Unidos, Argentina y Francia, el nacimiento de Giuseppe Garibaldi y la Jura de la Constitución uruguaya.

El expresidente Julio María Sanguinetti explicó a Subrayado que la propuesta surgió a partir de una coincidencia de todas estas fechas, que son en julio. Según indicó, apunta a reafirmar valores republicanos y constitucionales.

Seguí leyendo Orsi recibió a dirigentes del Sunca por falta de avances en la negociación colectiva en la construcción

"El Partido Colorado resolvió una celebración republicana, constitucionalista. Es muy importante porque aprovechamos una curiosidad: el calendario", señaló el exmandatario.

Además, destacó la figura de Garibaldi como referente del republicanismo italiano. "Le añadimos el nacimiento de Giuseppe Garibaldi, que es el gran líder del republicanismo italiano. Es un episodio de afirmación constitucional, republicana, que pensamos hacerlo todos los años", sostuvo.