Paro y movilización de docentes por conflicto en el IAVA y citación al director sumariado

“Vinimos a acompañar al director en un día en el que preferiríamos no tener que estar acá”, dijo Camila Menchaca (ADES) al programa Arriba Gente de canal 10.

“El equipo jurídico presentó un recurso de revocación y jerárquico. Desde el Codicen se le había pedido celeridad a Secundaria para hacer este trámite, que no se ha hecho, y en el marco de que todavía no se resuelve ese recurso se ha convocado a declarar en primer lugar a docentes, adscriptos, funcionarios del liceo, en el marco de una investigación administrativa que se mezcla con el sumario al director del IAVA que hoy le toca venir a declarar en una cuestión que nos parece compleja desde el punto de vista jurídico, que es la mezcla de una investigación administrativa y un sumario, y al mismo tiempo la improcedencia de un sumario donde existió un prejuzgamiento, donde antes de investigar se establece que el director fue insubordinado, en un término además que en Secundaria no se utiliza, no va acorde a la normativa que habla de orden jerárquico, y donde nosotros no tenemos que acatar acríticamente absolutamente todo sin generar ningún espacio de diálogo, negociación o trabajo con la comunidad educativa”, apuntó Menchaca.

La medida de paro está prevista que se levante para el turno vespertino. El próximo sábado el sindicato de profesores se reunirá en asamblea para analizar la situación y eventualmente adoptar nuevas medidas.