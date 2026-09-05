Paro en Terminal Cuenca del Plata afecta operativa portuaria con buque atracado; empresa evalúa acciones legales

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) realiza este sábado un paro sorpresivo que detiene hasta las 23 horas la operativa de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

"La medida fue comunicada inmediatamente después de finalizada la maniobra de atraque de un buque, dejándolo detenido en la terminal durante la paralización", informó la empresa en un comunicado.

La medida gremial se da en el marco del conflicto entre el sindicato y TCP por la negociación del nuevo convenio colectivo. En ese sentido, la empresa rechaza las afirmaciones que le atribuyen falta de buena fe o negativa a negociar.

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TCP recuerda que la última propuesta presentada por la empresa fue sometida a consideración de la asamblea de trabajadores y luego mejorada, al incorporarse varios de los puntos planteados por el sindicato.

"De persistir o reiterarse medidas de esta naturaleza, TCP comenzará a adoptar de inmediato las medidas administrativas necesarias y promoverá las acciones legales correspondientes, incluidas aquellas dirigidas a determinar responsabilidades y reclamar los daños y perjuicios ocasionados", indicó.