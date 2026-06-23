Paro en refinería de Ancap mientras sindicatos se reúnen con gerentes; "esperamos buenas noticias, si no, movilizaciones seguirán"

Movilización en Aguada y paro convocado en refinería de La Teja.

La Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (Untmra) y otros sindicatos se movilizan en la mañana de este martes en la puerta del edificio de Ancap, sobre Avenida del Libertador, en Aguada, mientras representantes de los trabajadores se reúnen con la gerencia de la empresa.

Además, fue convocado un paro parcial, de 8:00 a 12:00, en la refinería de La Teja.

El reclamo es por una “estabilidad laboral mínima”, según dijo al programa Arriba gente (Canal 10) Danilo Dárdano, presidente de la Untmra. “Una estabilidad mínima laboral, que no estamos teniendo en la refinería ni en Ancap en general”, señaló. También reclaman condiciones de salud e higiene.

“Hemos hecho varios planteos. Esperemos que hoy tengamos buenas noticias; si no, seguirán las movilizaciones en defensa de los planteos de los trabajadores. Según las respuestas que tengamos de la gerencia, veremos cómo seguimos este plan de lucha”, agregó el dirigente.