Paro de municipales en Montevideo por asamblea para discutir nuevo convenio colectivo con aumento salarial

El sindicato de funcionarios municipales de Montevideo (Adeom) realiza un paro este miércoles desde la hora 11 para reunirse en asamblea y discutir la aprobación del nuevo convenio colectivo acordado con la administración del Intendente Mario Bergara, que entre otras cosas incluye un aumento de salario real.

En un comunicado enviado a los funcionarios, firmado por el dirigente sindical Daniel Riverón, se explican los puntos principales del acuerdo con la Intendencia y al final se concluye que es “una histórica propuesta de convenio colectivo por contener aumento de salario real”.

“Que en algunos aspectos hubiéramos querido mayores cosas, es cierto, pero lo logrado lo consideramos bueno”, dice el documento.

Seguí leyendo Carlos Negro va hoy al Parlamento convocado por la oposición para responder sobre indicadores de delitos y plan de seguridad

El punto principal del convenio es el aumento de salario real, después de 30 años sin aumento por encima de la inflación, destaca Adeom.

“Logramos plasmar un aumento de salario base real para el quinquenio”, dice el documento, que será de 1,5%.

“Puede ser poco pero fue lo posible en las actuales condiciones de negociación y en la situación económica financiera de la Intendencia”, escribe Riverón, y destaca que para los salarios más bajos de la administración el aumento de salario real será de 3,5%.

El acuerdo, agrega, incluye ajustes semestrales en función del IPC pasado, calculado por el INE.

Riverón también destaca que el convenio acordado con la Intendencia (sujeto a votación de la asamblea este miércoles 28) incluye tres períodos de presupuestación de funcionarios contratados: uno a mediados de 2027, otro en julio de 2028 y el tercero en julio de 2029.

También habrá tres llamados a concursos internos para ascensos, en 2027, 2028 y 2029.

El convenio incluye 42 millones de pesos anuales (ajustados por IPC) para el programa de seguridad y salud laboral, y la creación del Consejo Asesor Consultivo en el área de Gestión Humana (RRHH).