Paro de maestros en Montevideo tras agresión entre docentes: Caggiani consideró la medida "un tanto irracional"

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, consideró que si bien es una medida legítima, el paro de maestros en Montevideo de este jueves, tras la agresión y las amenazas sufridas por una docente y otros funcionarios en el edificio de la Inspección Oeste, es "un tanto irracional".

"Esto es una situación lamentable que se da en una inspección de Montevideo, donde un docente agrede a otra docente, amenaza a otro conjunto de funcionarios. Eso implicó una denuncia, implicó asistencia médica, ida al forense, Primaria dispuso algunas acciones, además de reforzar la seguridad de esa inspección; y donde ya hay un fallo de la justicia de internación por razones de salud mental", indicó.

"Es una pena que hoy las escuelas de Montevideo estén sin clases", lamentó. "No parece que se corresponda con otras situaciones donde el paro puede ser una medida discutible, pero hay una reacción de preservar una situación de violencia cuando se da en una comunidad, de preservar a los docentes y a los funcionarios de gestión. Allí, me parece que no es la situación que se dio el otro día", agregó.

Caggiani sostuvo que por la hora en la que se comunicó el paro, pasadas las 21 horas, "no se puede instrumentar el sistema de alimentación de emergencia" y, en esos casos, las escuelas que permanezcan abiertas podrán recibir a los alumnos de los centros educativos que estén cerrados.

Por su parte, el senador del Partido Colorado y expresidente de la ANEP, Robert Silva, aseguró que el paro de maestros de Montevideo es "un abuso" y "un disparate", que afecta el derecho a la educación de miles de niños.

"Es una decisión absolutamente infundada y arbitraria, que afecta a los que menos tienen", afirmó y apuntó a las actuales autoridades de la ANEP por la alimentación escolar.