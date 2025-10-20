RECIBÍ EL NEWSLETTER
PAOLA LÓPEZ, ADEMU MONTEVIDEO

Paro del sindicato de maestros en Montevideo: "Las familias deben entender que hay límites que no se pueden pasar"

El sindicato de maestros realiza un paro este lunes en todas las escuelas públicas de Montevideo por la agresión el viernes a una maestra en la escuela 172 de Malvín.

Paro del sindicato de maestros en Montevideo. Paola López, Ademu. Foto: Subrayado.

Paro del sindicato de maestros en Montevideo. Paola López, Ademu. Foto: Subrayado.

El sindicato de maestros de Montevideo(Ademu) realiza un paro este lunes en todas las escuelas públicas de la capital, durante todo el día, por la agresión a una maestra el viernes en la escuela 172 de Malvín.

En una reunión con cuatro familias por un incidente ocurrido el jueves, la madre de una alumna y su hija mayor golpearon a una maestra.

La situación derivó en una denuncia penal contra las agresoras. Este lunes las partes fueron citadas a un juzgado.

Foto: Subrayado. UTU de Malvín Norte, ubicada en Mallorca y Calle 6.
Seguí leyendo

Un alumno de la UTU de Malvín Norte amenazó con abusar y matar a una docente: hay paro y ocupación

“Las familias deben entender que hay límites que no se pueden pasar”, dijo Paola López, dirigente de Ademu Montevideo, entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RUTA 8

Un hombre de 43 años y oriundo de Minas murió al chocar contra peaje de Cebollatí
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Mataron a un delivery de 56 años para robarle: terminaba de entregar un pedido cuando le dispararon desde una moto
MONTEVIDEO

Dispararon desde un auto y mataron a un hombre de 36 años que salía de su casa en Verdisol
santa catalina

Realizan ADN a cuerpo encontrado en un incendio y sospechan que es el taxista desaparecido
PERSECUCIÓN POR GENERAL FLORES

Le robaron la moto a una mujer policía, los persiguió con ayuda de un particular y le disparó a uno en la ingle

Te puede interesar

Horacio Villareal, dueño de la pizzería donde trabajaba Ismael. video
testimonio

Asesinato del delivery: "Te quitan las ganas; estamos acostumbrados a robos pero no a hechos de esta gravedad", dice dueño de la pizzería
Fotos cedidas a Subrayado. Taxista desaparecido; su vehículo hallado en Santa Catalina.
MATÍAS RIERO

Cuerpo hallado tras incendio en casa de Santa Catalina es el del taxista desaparecido hace 10 días
Yamandú Orsi participa del almuerzo por el Día de la Construcción 2025
EN EL CLUB DE GOLF

Yamandú Orsi participa del almuerzo por el Día de la Construcción 2025

Dejá tu comentario