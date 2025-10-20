Paro del sindicato de maestros en Montevideo: "Las familias deben entender que hay límites que no se pueden pasar"

El sindicato de maestros de Montevideo(Ademu) realiza un paro este lunes en todas las escuelas públicas de la capital, durante todo el día, por la agresión a una maestra el viernes en la escuela 172 de Malvín.
El sindicato de maestros realiza un paro este lunes en todas las escuelas públicas de Montevideo por la agresión el viernes a una maestra en la escuela 172 de Malvín.
En una reunión con cuatro familias por un incidente ocurrido el jueves, la madre de una alumna y su hija mayor golpearon a una maestra.
La situación derivó en una denuncia penal contra las agresoras. Este lunes las partes fueron citadas a un juzgado.
“Las familias deben entender que hay límites que no se pueden pasar”, dijo Paola López, dirigente de Ademu Montevideo, entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10.
