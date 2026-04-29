Intentaron robar a periodista de policiales de Subrayado en Parque Batlle y el hecho quedó registrado

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, sufrió un intento de robo en la tarde de este miércoles por parte de un delincuente en moto, cuando trabajaba para cubrir lo que había ocurrido más temprano en una rapiña que terminó en la agresión a un comerciante en Parque Batlle.

"Delincuentes que aprovechan una distracción. En este caso yo que estaba con el celular averiguando, intentan llevarme el celular, pero para mi suerte no pudieron, lo tenía bastante fuerte agarrado y el delincuente siguió de largo y está prófugo", indicó Guillermo Lorenzo.

"Me ve que estoy mandando un mensaje y viene hacia mí, sin que yo lo viera y sin suerte para él, porque tenía el celular agarrado con fuerza", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2049605692018049460&partner=&hide_thread=false Delincuentes intentaron cometer varios robos en Parque Batlle, uno dentro de un almacén. El responsable del comercio enfrentó a los rapiñeros y terminó lesionado.



En la misma esquina, el periodista de Subrayado @Guillelorenzo20 sufrió un intento de robo por parte de otro… pic.twitter.com/9mBlInFb5H — Subrayado (@Subrayado) April 29, 2026

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