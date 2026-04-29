El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, sufrió un intento de robo en la tarde de este miércoles por parte de un delincuente en moto, cuando trabajaba para cubrir lo que había ocurrido más temprano en una rapiña que terminó en la agresión a un comerciante en Parque Batlle.
Intentaron robar a periodista de policiales de Subrayado en Parque Batlle y el hecho quedó registrado
Guillermo Lorenzo cubría un hecho delictivo que había ocurrido este miércoles por la mañana, cuando un delincuente intentó sustraerle el celular.
"Delincuentes que aprovechan una distracción. En este caso yo que estaba con el celular averiguando, intentan llevarme el celular, pero para mi suerte no pudieron, lo tenía bastante fuerte agarrado y el delincuente siguió de largo y está prófugo", indicó Guillermo Lorenzo.
"Me ve que estoy mandando un mensaje y viene hacia mí, sin que yo lo viera y sin suerte para él, porque tenía el celular agarrado con fuerza", agregó.
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