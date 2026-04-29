RECIBÍ EL NEWSLETTER
GUILLERMO LORENZO

Intentaron robar a periodista de policiales de Subrayado en Parque Batlle y el hecho quedó registrado

Guillermo Lorenzo cubría un hecho delictivo que había ocurrido este miércoles por la mañana, cuando un delincuente intentó sustraerle el celular.

paneo-robo-guille

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, sufrió un intento de robo en la tarde de este miércoles por parte de un delincuente en moto, cuando trabajaba para cubrir lo que había ocurrido más temprano en una rapiña que terminó en la agresión a un comerciante en Parque Batlle.

"Delincuentes que aprovechan una distracción. En este caso yo que estaba con el celular averiguando, intentan llevarme el celular, pero para mi suerte no pudieron, lo tenía bastante fuerte agarrado y el delincuente siguió de largo y está prófugo", indicó Guillermo Lorenzo.

"Me ve que estoy mandando un mensaje y viene hacia mí, sin que yo lo viera y sin suerte para él, porque tenía el celular agarrado con fuerza", agregó.

taxista embistio a una mujer de 73 anos en la esquina de bulevar artigas y 8 de octubre
Seguí leyendo

Taxista embistió a una mujer de 73 años en la esquina de bulevar Artigas y 8 de Octubre
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2049605692018049460&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
CÓMO COLABORAR

"La familia está destruida", afirmó la viuda de repartidor asesinado y pidió trabajo: "él era el que nos mantenía"
en india

Un hombre desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó a un banco para demostrar su deceso
18 de julio y requena

Choque entre patrullero que asistía a un llamado y una camioneta en 18 de Julio: tránsito cortado hacia el Centro
ONE618

Grupo financiero advierte consecuencias negativas para Uruguay por propuestas del Diálogo Social
LAS FIGURITAS DE 2026

Álbum del Mundial se imprime por primera vez en Uruguay, "el país que tiene consumo per cápita más alto del mundo"

Te puede interesar

Foto: Subrayado. video
HOMICIDIO E INCENDIO

Condenaron a 30 años de cárcel a siete reclusos por incendio de 2024 en Comcar que dejó seis muertos y uno grave
Foto: Subrayado. Escena del homicidio del viernes en Carrasco Norte.
LA VÍCTIMA TENÍA 31 AÑOS

Imputaron al adolescente de 16 años por homicidio del delivery en Carrasco Norte
Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
MALDONADO

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia

Dejá tu comentario