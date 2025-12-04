RECIBÍ EL NEWSLETTER
Operativo con caballos

Para prevenir accidentes, la Policía retiró 60 caballos que estaban sueltos en las calles en Montevideo

El operativo se realizó durante dos días y estuvo a cargo de la Policía y del Instituto de Bienestar Animal.

Sesenta caballos fueron retirados este miércoles y jueves en Paso de la Arena y en Felipe Cardoso, dos puntos críticos por accidentes de tránsito generados por la circulación de estos animales sueltos.

La Policía hizo un análisis de reportes de accidentes y denuncias de vecinos y montó operativos en los que incautó los caballos. Fue junto al Instituto de Bienestar Animal, el Ministerio de Defensa, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Ganadería.

El jefe del operativo, Jorge Márquez, explicó cómo se realizó el procedimiento y qué tienen que hacer las personas que puedan acreditar que el caballo le pertenece.

Por su parte, el presidente del Instituto de Bienestar Animal, Esteban Vieta, explicó que los caballos mansos serán derivados a centros de equinoterapia.

Durante el operativo, varias personas se acercaron a reclamar que los caballos eran suyos; entre ellos, un señor reclamó que le llevaron la yegua que pertenece a su familia.

