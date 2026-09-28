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FRENTE AMPLIO

FA convocará a otros partidos para promover sobre financiamiento de las campañas electorales, dijo Pereira

La Mesa Política del Frente Amplio abordó este lunes el caso del edil blanco y su asesor condenado por lavado de activos.

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La Mesa Política del Frente Amplio (FA) analizó este lunes el caso del edil blanco, Gonzalo Gómez, cuyo asesor fue condenado por lavado de activos, y volvió a poner sobre la mesa el proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos.

En ese sentido, desde el Frente Amplio se resolvió pedir una reunión a todos los partidos políticos para promover una nueva ley al respecto, y que limite el aporte que puedan hacer los privados a la campaña electoral.

"Los partidos políticos tienen una prioridad, la número uno, una ley de financiamiento que evite que el narco se meta en la política", dijo el presidente del FA, Fernando Pereira. Sostuvo que hasta el momento no se creó esa ley "porque el Partido Nacional no quiso".

el fa le pide al partido nacional una explicacion clara y elocuente por el asesor de un edil blanco condenado por lavado de activos
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El FA le pide al Partido Nacional "una explicación clara y elocuente" por el asesor de un edil blanco condenado por lavado de activos

También señaló que buscará el diálogo con el presidente de los blancos, Álvaro Delgado, "para plantear con sobriedad la necesidad de discutir entre los partidos la discusión del financiamiento, porque acá está lo central: si nos puede financiar cualquiera, un día se nos van a meter, y el día que se nos metan, no sé cómo vamos a resolver el problema, porque ya hemos visto en América Latina que es letal para la política".

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