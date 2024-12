"Para mí se había enganchado un palo porque no me trabajó", contó el pescador que sacó una tararira de casi un metro

El pescador venía de tres horas de travesía y haciendo señuelo a mano en el bote cuando en determinado momento, el animal se enganchó. "Fue una sorpresa de la manera cuando se enganchó, para mí se había enganchado un palo porque no me trabajó, no me hizo fuerza, yo sentí que cinchó la caña, pero cuando cinché para atrás traía como un peso muerto", relató.

La tercera vez que cinchó, se dio cuenta que era una tararira porque cabeceó. "Estaba bien tranquilo, la dejé que ella trabajara, hiciera fuerza, que cinchara la piola hasta que se empezó a cansar, empezó a pelear menos. Cuando vino para arriba sacamos las cámaras del celular para filmarla". Y añadió: "Fue todo una alegría, una emoción tremenda por la adrenalina que eso te lleva, hay que estar en ese momento para vivirlo".