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INSTÓ A VACUNAR A NIÑOS Y ADOLESCENTES

Lustemberg sobre meningitis: "Todavía no estamos en una situación de brote, pero sí le estamos dando vigilancia cercana"

La ministra de Salud Pública recordó que la vacuna antimeningocócica es gratuita para los niños nacidos a partir del 1º de mayo de 2025 y los niños que cumplieron 11 años desde esa fecha.

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La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aseguró este lunes que el Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública (MSP) realiza "un especial seguimiento" a cada uno de los 15 casos de meningitis registrados en lo que va del año, con tres fallecimientos.

La cantidad de casos es mayor a la registrada durante el año 2025. Cada caso requiere un estudio y un tratamiento, indicó la ministra. "Todavía no estamos en una situación de brote, pero sí le estamos dando vigilancia cercana", afirmó.

Lustemberg recordó que el año pasado se incorporó la vacuna antimeningocócica al cronograma gratuito y convocó a vacunar a niños nacidos a partir del 1º de mayo de 2025 y los niños que cumplieron 11 años desde esa fecha. La vacunación alcanza al 66% de cobertura en los adolescentes a partir de los 11 años.

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La acción de vacunar a tiempo a los niños y adolescentes corta la circulación de la bacteria que puede llegar a casos graves, afirmó. El MSP trabaja en conjunto con la ANEP para el tratamiento de quimioprofilaxis de prevención a los contactos más cercanos familiares y escolares. Lustemberg recordó la estrategia de vacunación en las escuelas para que los niños y adolescentes tengan el carné de vacunación al día.

Con los países de la región, el MSP realiza un seguimiento de los casos para detectar la posibilidad de variantes o cambios que ameriten otra conducta.

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