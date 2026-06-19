Orsi encabezó acto en Plaza Independencia por el Natalicio de Artigas y participó del desfile en Sauce

El presidente Orsi encabezó este viernes de mañana la ofrenda floral al pie del monumento a José Artigas en plaza Independencia al conmemorarse un nuevo aniversario del nacimiento del prócer, 19 de junio de 1764.

Orsi estuvo acompañado de ministros y autoridades de Presidencia, al tiempo que un grupo de los llamados “cincuentones” se manifestaba en el lugar con carteles. Pedían una reunión con Orsi.

El grupo reclama desde 2022 el reconocimiento por parte del Estado de una pérdida de 10% en sus jubilaciones por "un mal diseño" del sistema, dijo la vocera del grupo Laura Pereira.

El presidente participó también del acto oficial y desfile en Sauce, Canelones, este viernes desde la hora 13.

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