Para Heber el caso Astesiano "debería ser un mérito del gobierno, del señor presidente"

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber considera que no hay "demérito" en Lacalle Pou por el vínculo con Astesiano . "Es esta Policía, este funcionario de Identificación Civil y la Inteligencia que descubrieron esta organización. Debería ser un mérito del gobierno, del señor presidente, de la Policía que actuó para desmantelar una organización", agregó.

"La Policía descubre y desmantela una organización que venía funcionando desde 2013. Entonces por qué se quiere llevar el tema a otro lado cuando desde 2013 existe una organización que no fue perseguida por las anteriores autoridades. Esta Policía descubre esta situación", sostuvo.

El ministro también se refirió al anuncio de diputados del Frente Amplio que evalúan interpelarlo por temas de seguridad. Considera que la oposición hace "abuso" del recurso de interpelación y llamado a sala. "Haciendo abuso de ella no tiene el efecto que tiene que tener, porque si todos los días o todos los meses voy a tener una interpelación, es como que no tiene impacto", dijo.

"Yo no tengo inconveniente en ir al Parlamento a dar las explicaciones. Para mí es un acto democrático. Pero voy a terminar, en año y medio que tengo, con ocho interpelaciones, creo que es un nuevo récord", aclaró.

"Ahora se anuncia una interpelación, tengo dos interpelaciones. Ya he tenido seis, entre llamados a comisión general e interpelaciones. Y ahora tengo para el mes de diciembre una anunciada por los senadores que me iban a interpelar, no sé con qué otro ministro, y ahora este anuncio", indicó.