Para Gandini situación de Carrera es "tan grave y demostrada" que renunció para "evitar" que se discuta en el Senado

También cuestionó si Carrera renunciará a su lugar en la lista al Senado de la 609, y que de no hacerlo “será tema de campaña”.

Gandini calificó de “extenso y muy fundamentado” el documento presentado por la fiscal de Delitos Económicos, Silvia Porteiro.

“Quizá deba renunciar, para no renunciar después cuando la causa ya esté abierta. Todas estas cosas quedan por dilucidar pero confirman que el senador Charles Carrera no fue objeto de persecución política como nos dijo”, señaló y cuestionó que no se presentó en la comisión investigadora.

“Está solo, hoy el Frente Amplio no lo acompañó. Renunció a su cargo en el Senado, solo, solo. Le soltaron la mano, no tengan dudas, porque es muy grave la conducta de este senador, que compromete obviamente a todo el Frente Amplio en sus discursos de campaña”, remarcó.

El desafuero solicitado por la fiscal es para indagarlo por un presunto delito de abuso de funciones por haber dado la orden para atender a Víctor Hernández, un hombre que quedó paralítico tras ser baleado en 2012 en La Paloma y estuvo internado en el Hospital Policial durante 3 años y medio. Al Policial fue ingresado siendo civil con un cargo de suboficial.

Gandini afirmó que fueron internados él y su hermano “falsificando su condición de policías oficial subayudante” y que utilizaron servicios más allá de la situación de la bala perdida. “Todavía no pudimos averiguar ni por qué ni para qué, pero lo demostramos”, remarcó Gandini. Aseguró que también se desviaron fondos públicos ya que se le proporcionó un pago mensual de 20.000 pesos en tiques de alimentación de enero de 2013 a noviembre de 2016, provenientes de un fondo policial.

Gandini dijo que el abuso de funciones comenzó el 14 de marzo de 2010, “cuando Charles Carrera, director general del Ministerio, autorizó el ingreso al Hospital Policial de su esposa en ese momento, para atenderse de un tobillo, y todos los funcionarios de jerarquía del Ministerio, de confianza, que no eran policías, lo usaron durante años”.