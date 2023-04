Para FA, autoridades de Secundaria "sobredimensionaron" y "no han sabido manejar" conflicto en IAVA

“A nuestro entender este conflicto ha sido generado básicamente por las acciones que han llevado adelante las autoridades, que no han logrado establecer un diálogo franco y sensato con los estudiantes o docentes”, indicó el senador Sebastián Sabini.

Para la senadora Liliam Kechichian, “es un conflicto que sobredimensionaron las autoridades de la educación, que no lo han sabido manejar”.

Además, dijo que Secundaria anunció que se harán obras de gran porte en la institución.

“No ha sido claro el mensaje que han dado las autoridades”, manifestó también Sabini, para quien se pierde la perspectiva de que se está hablando de adolescentes.

“Eso implica preservar su identidad, su imagen y cuidarlos de una serie de hechos que se están sucediendo y que en definitiva no nos pueden venir a decir las autoridades de la educación que no politicemos este tema, cuando han hablado ministros de educación, de defensa, legisladores y ahora también el propio presidente de la República”, subrayó.

En referencia al informe jurídico con el que las autoridades de Secundaria argumentan el sumario, Sabini resaltó que “no son preceptivos, son un elemento más que tienen que valorar las autoridades en relación al hecho en cuestión”.

Kechichian entiende que los argumentos dados son confusos y que no se condicen con lo expresado públicamente. “Se nos dice que es por declaraciones que hizo en un acta el 30 de marzo. Por lo tanto no hay insubordinación. Insubordinación es que se le de una orden y esa persona no cumpla, que es lo que trascendió para afuera”.

Sobre el diálogo con la directora de Secundaria, Jenifer Cherro, Kechichian dijo: “la vimos con una postura muy dura, que no es muy pedagógica, que no ayuda a resolver un tema sobredimensionado”.