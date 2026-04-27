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ANTE INVESTIGADORA DEL PARLAMENTO

Para Enciso, inversión en María Dolores "es positiva en la medida que le incorporemos valor agregado"

El intendente de Florida compareció ante la comisión investigadora del Parlamento y aseguró que "por ahora, ha sido un poco lenta la ejecución de concretar cosas". Desde el Frente Amplio, sostienen que la estancia podrá ser un polo de desarrollo para el departamento.

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El intendente de Florida, Carlos Enciso, compareció este lunes ante la comisión investigadora del Parlamento por la compra de la estancia María Dolores por el Instituto Nacional de Colonización (INC).

La estancia de 4.400 hectáreas adquirida por el gobierno el año pasado en 32,5 millones de dólares está ubicada geográficamente en el departamento de Florida. El objetivo de la convocatoria fue conocer la opinión del jefe comunal floridense sobre la compra y el funcionamiento del emprendimiento.

Enciso consideró que la inversión "es positiva en la medida que le demos contenido y le incorporemos valor agregado". El intendente indicó que "por ahora, ha sido un poco lenta la ejecución de concretar cosas".

Andrés Ojeda, Partido Colorado.
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"El tema de fondo es polémico, político, que tiene muchas aristas, del cual no nos vamos a involucrar", afirmó. Enciso sostuvo que si bien tiene una opinión personal sobre el tema, como gobernante del departamento, ha tenido preguntas que han sido parcialmente respondidas.

"Nos da la impresión que por la inversión país tendría que tener otra gobernanza hoy este tema de fondo, independientemente de los resultados jurídicos, políticos, judiciales, que es otro carril que no nos corresponde a nosotros inmiscuirnos en este momento", aseguró.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, William Martínez, sostuvo que María Dolores podrá ser un polo de desarrollo para el departamento de Florida con un potencial que trasciende lo productivo y con posibilidades educativas con cursos de UTEC y UTU.

El legislador pidió que haya un avance sustantivo en el proyecto y destacó que en el predio ya trabajan cinco gremiales que han realizado cultivos colectivos de maíz para atender a más de 300 productores de la zona.

INVESTIGADORA COLONIZACION FA

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