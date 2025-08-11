Para el presidente paro general es parte de las "reglas del juego" y que "uno con ellas tiene que convivir"

"Es parte de la vida del Uruguay, una situación que se podría decir hasta normal. El movimiento sindical se mueve, reclama, pelea, toma medidas, y no nos debe sorprender. Por supuesto que no son las cosas que uno desea o, dicho de otra forma, lo ideal sería que todo el mundo estuviera satisfecho con lo que desde el gobierno, con lo que la realidad te brinda, pero son las reglas del juego que uno con ellas tiene que convivir", consideró el mandatario, quien resaltó la importancia de la negociación ante la conflictividad.