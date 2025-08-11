RECIBÍ EL NEWSLETTER

Para el presidente paro general es parte de las "reglas del juego" y que "uno con ellas tiene que convivir"

"Yo soy de los partidarios de la negociación siempre, en cualquier escenario, nunca podés bajar la guardia en el tema de la negociación", afirmó.

pit-cnt-fachada

Este martes 12 de agosto el PIT-CNT convocó al primer paro general que se realiza durante el gobierno del presidente Yamandú Orsi.

"Es parte de la vida del Uruguay, una situación que se podría decir hasta normal. El movimiento sindical se mueve, reclama, pelea, toma medidas, y no nos debe sorprender. Por supuesto que no son las cosas que uno desea o, dicho de otra forma, lo ideal sería que todo el mundo estuviera satisfecho con lo que desde el gobierno, con lo que la realidad te brinda, pero son las reglas del juego que uno con ellas tiene que convivir", consideró el mandatario, quien resaltó la importancia de la negociación ante la conflictividad.

"Yo soy de los partidarios de la negociación siempre, en cualquier escenario, nunca podés bajar la guardia en el tema de la negociación", afirmó, en rueda de prensa durante su visita a la planta CIR SA, exportadora de la industria metalúrgica.

tras varios intentos de renuncia del presidente del inisa, finalmente renuncio el vice
Seguí leyendo

Tras varios intentos de renuncia del presidente del Inisa, finalmente renunció el vice
Temas de la nota

Lo más visto

video
estaba en su casa

Murió el niño de 2 años que se accidentó en el Gusanito Manzana del Parque Rodó
investigación

Hinchas de Nacional quedaron filmados frente a la casa del policía en Toledo: al menos uno estaba armado
POR 24 HORAS

Hay paro de maestros este lunes en las escuelas de Montevideo por agresión a una directora
PARO DEL PIT-CNT

Paro general del martes 12: ¿cómo afecta al transporte de pasajeros y a las oficinas públicas?
MIRANDA Y 8 DE OCTUBRE

Un ómnibus embistió a una pareja a metros de la terminal Tres Cruces; el hombre está internado grave

Te puede interesar

Dos mayores y un adolescente detenidos por enfrentamiento que terminó con dos muertos en Toledo
RESTA UNO PRÓFUGO

Dos mayores y un adolescente detenidos por enfrentamiento que terminó con dos muertos en Toledo
Orsi instó a que paremos con la manija y afirmó que la violencia en el deporte amerita una discusión más profunda video
Política

Orsi instó a que "paremos con la manija" y afirmó que la violencia en el deporte amerita "una discusión más profunda"
No es la mejor forma de salir de esto, dijo Orsi sobre decisión de pesqueras de buscar personal durante el conflicto video
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

"No es la mejor forma de salir de esto", dijo Orsi sobre decisión de pesqueras de buscar personal durante el conflicto

Dejá tu comentario