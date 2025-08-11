Este martes 12 de agosto el PIT-CNT convocó al primer paro general que se realiza durante el gobierno del presidente Yamandú Orsi.
Para el presidente paro general es parte de las "reglas del juego" y que "uno con ellas tiene que convivir"
"Yo soy de los partidarios de la negociación siempre, en cualquier escenario, nunca podés bajar la guardia en el tema de la negociación", afirmó.
"Es parte de la vida del Uruguay, una situación que se podría decir hasta normal. El movimiento sindical se mueve, reclama, pelea, toma medidas, y no nos debe sorprender. Por supuesto que no son las cosas que uno desea o, dicho de otra forma, lo ideal sería que todo el mundo estuviera satisfecho con lo que desde el gobierno, con lo que la realidad te brinda, pero son las reglas del juego que uno con ellas tiene que convivir", consideró el mandatario, quien resaltó la importancia de la negociación ante la conflictividad.
"Yo soy de los partidarios de la negociación siempre, en cualquier escenario, nunca podés bajar la guardia en el tema de la negociación", afirmó, en rueda de prensa durante su visita a la planta CIR SA, exportadora de la industria metalúrgica.
En específico, se refirió a la situación en la pesca, que lleva más de 60 días de conflicto, y sostuvo "que hay un problema estructural que se tiene que resolver".
