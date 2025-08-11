RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

"No es la mejor forma de salir de esto", dijo Orsi sobre decisión de pesqueras de buscar personal durante el conflicto

"Hay un problema estructural que se tiene que resolver", afirmó el presidente sobre el conflicto que lleva más de 60 días.

pesca-conflicto-puerto.jpg

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió a la complejidad del conflicto en el sector de la pesca, que lleva más de 60 días, y remarcó la importancia de "negociar en cualquier escenario".

"Sin duda es el conflicto más complejo que tenemos, por lo menos lo que más nos angustia, porque es un área de la producción que está paralizada. Ya tuvimos un antecedente. El año pasado pasó casi lo mismo, y evidentemente hay un problema estructural que se tiene que resolver", explicó el presidente.

Sobre la medida de la Cámara de la Pesca, de abrir llamado laboral para las embarcaciones, ante la medida del sindicato, Orsi dijo que "era un escenario que me imaginé en algún momento. Como dijo el ministro, no es la mejor forma de salir de esto. Ojalá que sirva también para bajar la pelota al piso".

para el presidente paro general es parte de las reglas del juego y que uno con ellas tiene que convivir
Seguí leyendo

Para el presidente paro general es parte de las "reglas del juego" y que "uno con ellas tiene que convivir"

"Es esencial no volar ningún puente, y un puente es una llamada por teléfono a tiempo, la posibilidad de mirarnos a la cara y decirnos lo que pensamos. Negociar en cualquier escenario", señaló.

Temas de la nota

Lo más visto

video
estaba en su casa

Murió el niño de 2 años que se accidentó en el Gusanito Manzana del Parque Rodó
investigación

Hinchas de Nacional quedaron filmados frente a la casa del policía en Toledo: al menos uno estaba armado
POR 24 HORAS

Hay paro de maestros este lunes en las escuelas de Montevideo por agresión a una directora
PARO DEL PIT-CNT

Paro general del martes 12: ¿cómo afecta al transporte de pasajeros y a las oficinas públicas?
MIRANDA Y 8 DE OCTUBRE

Un ómnibus embistió a una pareja a metros de la terminal Tres Cruces; el hombre está internado grave

Te puede interesar

Dos mayores y un adolescente detenidos por enfrentamiento que terminó con dos muertos en Toledo
RESTA UNO PRÓFUGO

Dos mayores y un adolescente detenidos por enfrentamiento que terminó con dos muertos en Toledo
Orsi instó a que paremos con la manija y afirmó que la violencia en el deporte amerita una discusión más profunda video
Política

Orsi instó a que "paremos con la manija" y afirmó que la violencia en el deporte amerita "una discusión más profunda"
No es la mejor forma de salir de esto, dijo Orsi sobre decisión de pesqueras de buscar personal durante el conflicto video
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

"No es la mejor forma de salir de esto", dijo Orsi sobre decisión de pesqueras de buscar personal durante el conflicto

Dejá tu comentario