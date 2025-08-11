"No es la mejor forma de salir de esto", dijo Orsi sobre decisión de pesqueras de buscar personal durante el conflicto

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió a la complejidad del conflicto en el sector de la pesca, que lleva más de 60 días, y remarcó la importancia de "negociar en cualquier escenario".

"Sin duda es el conflicto más complejo que tenemos, por lo menos lo que más nos angustia, porque es un área de la producción que está paralizada. Ya tuvimos un antecedente. El año pasado pasó casi lo mismo, y evidentemente hay un problema estructural que se tiene que resolver", explicó el presidente.

Sobre la medida de la Cámara de la Pesca, de abrir llamado laboral para las embarcaciones, ante la medida del sindicato, Orsi dijo que "era un escenario que me imaginé en algún momento. Como dijo el ministro, no es la mejor forma de salir de esto. Ojalá que sirva también para bajar la pelota al piso".

"Es esencial no volar ningún puente, y un puente es una llamada por teléfono a tiempo, la posibilidad de mirarnos a la cara y decirnos lo que pensamos. Negociar en cualquier escenario", señaló.

