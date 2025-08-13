RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL PRESIDENTE VIAJA A EUROPA

Yamandú Orsi viajará a Italia en octubre y se reunirá con el papa León XIV

El mandatario se reunirá también con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y participará en actividades por el Día de la Alimentación.

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay. Foto: Foco UY

El presidente Yamandú Orsi viajará a Europa a mediados de octubre y entre las reuniones que mantendrá, está previsto que se encuentre con el papa León XIV en Italia.

Además, el mandatario coincidirá con su par italiano, Sergio Mattarella y participará de las actividades por el Día de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre. Resta confirmar si estará también en España -estuvo en ese país en junio, para la conferencia de Naciones Unidas- y su agenda en Bruselas, Bélgica.

El papa León XIV está al frente de la iglesia católica desde mayo de 2025 y tras la muerte de Francisco.

