Yamandú Orsi viajará a Italia en octubre y se reunirá con el papa León XIV

El presidente Yamandú Orsi viajará a Europa a mediados de octubre y entre las reuniones que mantendrá, está previsto que se encuentre con el papa León XIV en Italia.

Además, el mandatario coincidirá con su par italiano, Sergio Mattarella y participará de las actividades por el Día de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre. Resta confirmar si estará también en España -estuvo en ese país en junio, para la conferencia de Naciones Unidas- y su agenda en Bruselas, Bélgica.