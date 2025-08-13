El presidente Yamandú Orsi viajará a Europa a mediados de octubre y entre las reuniones que mantendrá, está previsto que se encuentre con el papa León XIV en Italia.
Yamandú Orsi viajará a Italia en octubre y se reunirá con el papa León XIV
El mandatario se reunirá también con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y participará en actividades por el Día de la Alimentación.
Además, el mandatario coincidirá con su par italiano, Sergio Mattarella y participará de las actividades por el Día de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre. Resta confirmar si estará también en España -estuvo en ese país en junio, para la conferencia de Naciones Unidas- y su agenda en Bruselas, Bélgica.
El papa León XIV está al frente de la iglesia católica desde mayo de 2025 y tras la muerte de Francisco.
Seguí leyendo
Yamandú Orsi encabezó acto por el Día de las Mipymes, junto a la ministra de Industria y el ministro de Economía
Temas de la nota
Lo más visto
filmación
Nuevo video muestra los momentos posteriores a los homicidios de los hinchas de Nacional en Toledo
INVESTIGAN HOMICIDIO
Cráneo encontrado en el baúl de un auto quemado tiene un disparo; vehículo es de exjuez desaparecido
DURAZNO
Escuela rural se quedó sin su último alumno y cerró: "Era una compañera más para él", contó la maestra
INVESTIGAN HOMICIDIO
Restos óseos encontrados en auto quemado pertenecen al abogado y exjuez penal que estaba desaparecido
PROMESA DE CAMPAÑA
Dejá tu comentario