Para dirigente de Unott proyecto sobre transporte público es "insumo para discutir" pero espera "otras propuestas"

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte ( Unott ) todavía no analizó el proyecto sobre cambios en el sistema metropolitano que presentó el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) este martes.

“Lo tomamos como insumo para discutir, pero esperemos que surjan otras propuestas”, dijo Miguel Marrero, dirigente de Unott. Afirmó que por adelantado habían recibido una parte de la información que brindó Cinve este martes, pero que el sindicato no tiene aún una postura colectiva.

“El transporte tiene que tener cambios de forma urgente, profundos, que analicen la realidad en su conjunto, cosa que este proyecto no hace. Entendemos que es insuficiente al menos desde ese punto de vista. Propone cambios muy importantes además por el monto que implicaría de dinero, para dos carriles, pero no da respuesta en principio para los otros. Entendemos que es una primera etapa, pero no deja de ser una propuesta privada”, detalló el dirigente sobre su punto de vista personal.