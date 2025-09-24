Para blancos "es ilegal" adjudicación de parador del Parque Rodó; edila del FA aseguró que es "ajustado a la norma"

Autoridades de la Intendencia de Montevideo comparecieron ante la Junta Departamental para brindar explicaciones por la concesión del parador ubicado en la rambla del Parque Rodó .

A la comparecencia ante la Junta, asistió la secretaria general de la comuna, Viviana Repetto, y el director de Desarrollo Económico, Camilo Benítez, para brindar explicaciones sobre la concesión de la Intendencia de Montevideo de un parador ubicado en la rambla del Parque Rodó a una cadena de hamburgueserías.

"Nosotros convocamos a raíz de un pedido de informe y moción, para que se solicite dejar sin efecto esta adjudicación, que para nosotros es ilegal, y en realidad nos explicaron muy poco, las respuestas fueron muy vacías y entendemos que no se hacen responsables de los actos administrativos que cometió la administración anterior", dijo el edil blanco Gonzalo Gómez, edil del Partido Nacional.

GONZALO-GÓMEZ-edil-partido-nacional

Aseguró que la "adjudicación es ilegal por no contar con una licitación pública, por hacer prórrogas tácitas, que no deberían encuadrar" y que hay una observación del Tribunal de Cuentas.

Los ediles del Frente Amplio consideraron satisfactoria la comparecencia de las autoridades de la Intendencia de Montevideo ante la Junta Departamental. Aseguraron que hay "transparencia" en la disposición de las autoridades.

"Una situación que tiene la información pública en la página web de la Intendencia para toda la ciudadanía. En ese sentido, nos pareció muy satisfactoria la comparecencia, porque la Intendencia logra explicar el cómo llegan a esta resolución, lo ajustado a la norma de todo el proceder", dijo la edila frenteamplista Carla de Mello.