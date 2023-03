Para Bianchi pronunciarse sobre juicio político a Cosse antes de descargos "es hacer futurología"

“Este es un proceso que nosotros tenemos que iniciar, porque no podemos dejar quieto el expediente. No podemos por sí, ante nosotros mismos, decidir que no procede ni decidir el archivo. No lo podemos hacer y el Senado tampoco. Entonces se dio el primer paso, que es darle vista a la señora intendente de Montevideo”, dijo Bianchi.

“Nosotros, hasta ahora, no nos pronunciamos sobre el fondo del asunto porque no corresponde, hasta que recibamos los descargos, por escrito o presencialmente. Después, continuará el proceso discutiendo en comisión y podremos decidir si hay lugar o no al juicio político. Pero eso es hacer futurología. En el ánimo de ninguno de los integrantes de la comisión está pronunciarse sobre el fondo del asunto, que es una cosa que todavía no tenemos nada claro y mal haríamos si no esperáramos los descargos”, agregó Bianchi.