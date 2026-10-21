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comunicó el vaticano

Papa León XIV no necesita ningún tratamiento tras operación por cáncer de pulmón

El papa, de 71 años, fue operado el martes en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon parte del pulmón derecho, y fue dado de alta el sábado.

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El papa León XIV no necesita tratamiento tras la operación a la que fue sometido la semana pasada para extirparle un tumor canceroso del pulmón, indicaron sus médicos este miércoles.

Los resultados de las pruebas revelaron que el cáncer del pontífice, de 71 años, "estaba localizado" y "una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional", informaron los médicos en un comunicado emitido por el Vaticano.

El domingo, el papa saludó a miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro del Vaticano y afirmó que retomará el trabajo "progresivamente" después de su operación por un cáncer de pulmón.

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"No hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar" el viaje a América Latina, afirmó el cirujano del papa

El papa, de 71 años, fue operado el martes en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon parte del pulmón derecho, y fue dado de alta el sábado.

Tras la operación, surgieron dudas sobre si el pontífice podría mantener su viaje, previsto del 6 al 17 de noviembre y que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, donde León XIV pasó dos décadas como misionero.

Pero su cirujano, Stefano Margaritora, declaró al medio Vatican News que "no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar" el viaje.

FUENTE: AFP

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