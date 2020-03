La razón es que ya hay más de 118.000 casos confirmados y cerca de 4.000 muertes en todo el mundo, y el virus se sigue expandiendo, ahora de forma muy rápida en Europa.

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para Uruguay Giovanni Escalante, explicó qué significa la declaración de pandemia mundial.

“Significa simplemente que el virus está circulando en varios países, es una diseminación masiva del virus. Tiene un capacidad de transmisión muy alta pero no está a la par de la letalidad, es decir que pandemia no significa que se va a incrementar la letalidad, no significa muerte”, dijo Escalane.

“Esto más bien implica una intensificación de la preparación y de la respuesta. Toda epidemia tiene una curva, entonces la curva puede seguirse incrementando en cuanto a los nuevos casos y capaz los casos complicados”, agregó el experto, pero dijo que esa curva se puede revertir “con una adecuada capacidad de respuesta del sistema de salud”.

El representante de la OPS afirmó que Uruguay “esta preparado” para enfrentar la llegada del coronavirus.

“El MSP ha tomado todas las medidas necesarias entonces puedo afirmar que Uruguay está preparado para afrontar un eventual caso de coronavirus y la circulación del virus”, aseguró Escalante.