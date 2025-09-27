Con la llegada del invierno y la declaratoria de una alerta de nivel rojo por frío extremo que implicó la atención especial a la población en situación de calle, se montaron cinco espacios de contingencia en la capital.
Palacio Peñarol dejó de funcionar como centro de evacuación para personas en situación de calle
El centro de evacuación ubicado en el Polideportivo de la escuela policial y el del aeropuerto viejo, son los únicos que aún siguen activos.
El centro de evacuación ubicado en el Polideportivo de la escuela policial y el del aeropuerto viejo, son los únicos que aún siguen activos.
El último que fue desafectado fue el que se instaló en el Palacio Peñarol. El SINAE anunció este lunes el cese de la atención allí y el comienzo de las tareas de readecuación para restablecer su normal actividad.
Seguí leyendo
Planta de hidrógeno verde en Paysandú comenzará en el segundo semestre de 2026
Según informaron desde el Ministerio de Desarrollo Social a Subrayado, por este espacio -que comenzó a funcionar el 24 de junio- pasaron 90 personas por día.
Temas de la nota
Lo más visto
PRISIÓN PREVENTIVA POR 180 DÍAS
Imputaron a "El Pelón" por cuatro homicidios: el fiscal lo calificó de asesino serial durante la audiencia
Policiales
Dos homicidios ocurrieron en la tarde de este viernes en Montevideo: las víctimas tenían 33 y 17 años
audiencia en ciudad de la costa
El Pelón dijo que iba a Florida para "hacer destrozo", pero antes fue arrestado
PRONTUARIO DEL DELINCUENTE
"El Pelón" había cometido tres homicidios cuando era adolescente; ahora a los 32 le imputaron cuatro más
INFORME ESPECIAL
Dejá tu comentario