Palacio Peñarol dejó de funcionar como centro de evacuación para personas en situación de calle

El centro de evacuación ubicado en el Polideportivo de la escuela policial y el del aeropuerto viejo, son los únicos que aún siguen activos.

Con la llegada del invierno y la declaratoria de una alerta de nivel rojo por frío extremo que implicó la atención especial a la población en situación de calle, se montaron cinco espacios de contingencia en la capital.

El centro de evacuación ubicado en el Polideportivo de la escuela policial y el del aeropuerto viejo, son los únicos que aún siguen activos.

El último que fue desafectado fue el que se instaló en el Palacio Peñarol. El SINAE anunció este lunes el cese de la atención allí y el comienzo de las tareas de readecuación para restablecer su normal actividad.

Planta de hidrógeno verde en Paysandú comenzará en el segundo semestre de 2026

Según informaron desde el Ministerio de Desarrollo Social a Subrayado, por este espacio -que comenzó a funcionar el 24 de junio- pasaron 90 personas por día.

