Destrozos tras fuertes vientos en La paz; pino cayó sobre camioneta y parte de una vivienda

En La Paz , debido a los fuertes vientos de la madrugada, un pino cayó sobre una camioneta y sobre parte de una vivienda.

El árbol tenía más de 100 años, pero lo habían hecho controlar recientemente y estaba en buenas condiciones, por lo que estiman cayó debido a la intensidad de los vientos.

El propietario, Roberto Terra, contó a Subrayado que alrededor de la una de la madrugada sintió un estruendo muy grande, pero que pensó que había sido un transformador de energía porque se quedaron sin luz.

"Hoy de mañana mi hijo se va a jugar el fútbol y cuando sale pegó el grito" contó.

El propietario de la vivienda dijo estar agradecido porque "podría haber sido mucho peor".

WhatsApp Image 2025-09-27 at 17.40.32