Teatro Circular sufrió importantes daños por inundación provocada por una rotura de cañería

Este viernes alrededor de las tres de la tarde, el Teatro Circular de Montevideo, que se encuentra en el subsuelo del Ateneo de Montevideo, sufrió una rotura de caños que provocó la inundación del Hall y la Sala 1.

Sebastián Martinelli, actor e integrante de la directiva, contó a Subrayado que "caía mucha, mucha agua. Hasta ayer a las 10 de la noche todavía se estaban cayendo pedazos de cielorraso que están húmedos, o sea se llenó de agua y por su propio peso, empiezan a romperse, a caer, es un poco peligroso".

Esta tarde el elenco se reunirá en el teatro para evaluar los daños, pero estiman que seguramente se hayan dañado varios focos de luz, la moquette de la sala, los cielorrasos, y el piso del hall.

"Estuvo cayendo agua muchas horas (...) estamos muy preocupados" puntualizó, pero también agradeció a distintos teatros que se comunicaron con ellos "es muy lindo ver como la solidaridad y la gente del teatro enseguida se pone a la orden".

Con respecto a la cartelera del teatro, los espectáculos de la Sala 1 se suspenden, pero la Sala 2 sigue en funcionamiento.

Martinelli también contó a Subrayado que el teatro es gestionado totalmente por los actores y actrices, y que el lugar donde se encuentran se lo alquilan al Ateneo de Montevideo.

"El teatro Circular se sostiene con mucha militancia (...) hace 75 años que lo dirigen actrices y actores que están dispuestos a trabaja gratis para que se sostenga", reflexionó.