Orsi volvió al país y afirmó que empresarios tienen interés en Uruguay y valoran estabilidad

El presidente de la República, Yamandú Orsi , arribó a Uruguay este sábado tras la misión oficial realizada en Estados Unidos, donde participó en la Asamblea General de la ONU . Además estuvo en un homenaje que se le realizó al expresidente José Mujica.

El presidente viajó junto con los ministros de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; Ambiente, Edgardo Ortuño, Salud Pública, Cristina Lustemberg y el director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Martín Clavijo.

En la Base n° 1 de la Fuerza Aérea el presidente habló con los medios y dijo que si bien la actividad central fue el discurso dado por el país ante la Asamblea general, también hubo varias instancias de encuentro con presidentes de otros países, cancilleres y empresarios.

El presidente se refirió a los encuentros de los ministros uruguayos que lo acompañaron con distintos empresarios que están en Uruguay y otros que no, "una de las cosas que notamos es mucho interés, mucha pregunta, y a su vez las devoluciones que nos hacen son auspiciosas, lo que más remarcan es la estabilidad de Uruguay a pesar que cambien los gobiernos".

"Se nos reconoce la actitud (...) se nos reconoce que somos de los pocos lugares donde no hay mayores sorpresas con respecto a la estabilidad", afirmó.

Sobre el encuentro con el presidente de FIFA, Gianni Infantino, Orsi dijo que lo vio convencido de que Argentina, Paraguay y Uruguay sean quienes empiecen el Mundial 2030 y que el primer partido se juegue en el estadio Centenario, pero que le afirmó que "no nos iba a pedir ningún esfuerzo a los Estados porque tenemos otras cosas para hacer, lo citó él, hospitales y escuelas no les voy a pedir que hagan estadios. Evidentemente algún privado se va a tener que hacer cargo".