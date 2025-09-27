El presidente de la República, Yamandú Orsi, arribó a Uruguay este sábado tras la misión oficial realizada en Estados Unidos, donde participó en la Asamblea General de la ONU. Además estuvo en un homenaje que se le realizó al expresidente José Mujica.
Orsi volvió al país y afirmó que empresarios tienen interés en Uruguay y valoran estabilidad
El presidente dijo que "las devoluciones que nos hacen son auspiciosas, lo que más remarcan es la estabilidad de Uruguay a pesar que cambien los gobiernos".
El presidente viajó junto con los ministros de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; Ambiente, Edgardo Ortuño, Salud Pública, Cristina Lustemberg y el director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Martín Clavijo.
En la Base n° 1 de la Fuerza Aérea el presidente habló con los medios y dijo que si bien la actividad central fue el discurso dado por el país ante la Asamblea general, también hubo varias instancias de encuentro con presidentes de otros países, cancilleres y empresarios.
Orsi sobre Mundial 2030 y reforma Centenario: "Evidentemente algún privado se va a tener que hacer cargo"
El presidente se refirió a los encuentros de los ministros uruguayos que lo acompañaron con distintos empresarios que están en Uruguay y otros que no, "una de las cosas que notamos es mucho interés, mucha pregunta, y a su vez las devoluciones que nos hacen son auspiciosas, lo que más remarcan es la estabilidad de Uruguay a pesar que cambien los gobiernos".
"Se nos reconoce la actitud (...) se nos reconoce que somos de los pocos lugares donde no hay mayores sorpresas con respecto a la estabilidad", afirmó.
Sobre el encuentro con el presidente de FIFA, Gianni Infantino, Orsi dijo que lo vio convencido de que Argentina, Paraguay y Uruguay sean quienes empiecen el Mundial 2030 y que el primer partido se juegue en el estadio Centenario, pero que le afirmó que "no nos iba a pedir ningún esfuerzo a los Estados porque tenemos otras cosas para hacer, lo citó él, hospitales y escuelas no les voy a pedir que hagan estadios. Evidentemente algún privado se va a tener que hacer cargo".
