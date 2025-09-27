Felipe Klüver hace historia tras ganar medalla de oro en el Mundial de remo en Shanghái

Foto: X Comité Olímpico Uruguayo

Felipe Klüver se consagró campeón mundial en la categoría single ligero en el Mundial de remo de Shangai y se quedó con la primera medalla de oro senior para Uruguay en un Mundial de Remo.

"Con un remate demoledor en los últimos 500 metros, Klüver cruzó la meta en 6:54.10, superando al austríaco Julian Schoeberl (6:57.85) y al irlandés Jake McCarthy (6:59.07), que fueron plata y bronce respectivamente" informa el Comité olímpico Uruguayo en su cuenta de X.

La organización repasa también los anteriores logros del deportista uruguayo en el remo: fue el primer uruguayo en ganar un Mundial Sub-23 en 2023 y también el primer uruguayo en conquistar una Copa del Mundo de Remo en 2024.

“Estoy muy feliz. Trabajé muy duro para esto. Gracias a todo mi equipo y a todo el Uruguay que me ayudó y alentó siempre. Esto es increíble”, expresó Felipe. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Punto_Penal/status/1971911676594475073&partner=&hide_thread=false El CAMPEÓN MUNDIAL de single ligero es uruguayo. pic.twitter.com/HRb0Gazap1 — Punto Penal (@Punto_Penal) September 27, 2025

Temas de la nota Shanghái

Remo

Felipe Klüver