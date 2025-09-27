Felipe Klüver se consagró campeón mundial en la categoría single ligero en el Mundial de remo de Shangai y se quedó con la primera medalla de oro senior para Uruguay en un Mundial de Remo.
Felipe Klüver hace historia tras ganar medalla de oro en el Mundial de remo en Shanghái
El mercedario se consagró campeón mundial en la categoría single ligero. El deportista había ganado un Mundial Sub-23 en 2023 y una Copa del Mundo de Remo en 2024.
"Con un remate demoledor en los últimos 500 metros, Klüver cruzó la meta en 6:54.10, superando al austríaco Julian Schoeberl (6:57.85) y al irlandés Jake McCarthy (6:59.07), que fueron plata y bronce respectivamente" informa el Comité olímpico Uruguayo en su cuenta de X.
La organización repasa también los anteriores logros del deportista uruguayo en el remo: fue el primer uruguayo en ganar un Mundial Sub-23 en 2023 y también el primer uruguayo en conquistar una Copa del Mundo de Remo en 2024.
Orsi sobre Mundial 2030 y reforma Centenario: "Evidentemente algún privado se va a tener que hacer cargo"
“Estoy muy feliz. Trabajé muy duro para esto. Gracias a todo mi equipo y a todo el Uruguay que me ayudó y alentó siempre. Esto es increíble”, expresó Felipe.
Dejá tu comentario