Países Bajos dio un paso definitivo hacia la clasificación tras golear este sábado a Suecia 5 a 1 en Houston.
Países Bajos aplastó a Suecia 5-1 y se encamina a una clasificación segura en el Mundial 2026, le queda jugar con Túnez
Países Bajos goleó este sábado 5-1 a Suecia y con cuatro puntos lidera el grupo F. Le queda enfrentar a Túnez, que ya perdió con Suecia y está último.
En el segundo partido de ambos por el grupo F del Mundial 2026, “la naranja” aplastó a una Suecia que le había goleado por el mismo marcador a Túnez en el debut.
Ahora a Países Bajos le queda el partido con Túnez (último) para definir el lugar en el que pasará a la segunda ronda de la Copa del Mundo de Norteamérica.
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El triunfo de los dirigidos por Ronald Koeman llegó con el doblete de Brian Brobbey (5' y 17'), luego el de Cody Gakpo (47' y 54') y, para sellar la goleada, Crysencio Summerville con un derechazo a los 89.
El descuento sueco vino con Anthony Elanga a los 59.
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